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«سيات» تعيد إحياء ذكرى سيارتها التاريخية «600» في معرض برشلونة

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«سيات» تعيد إحياء ذكرى سيارتها التاريخية «600» في معرض برشلونة «سيات» تعيد إحياء ذكرى سيارتها التاريخية «600» في معرض برشلونة

التحرير

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احتفلت شركة "سيات" الإسبانية، بمرور 60 عاما على تصنيع سيارتها التاريخية العريقة "600"، حيث أعلنت مؤخرا عن عزمها إصدار نسخة أكثر تطورا من السيارة التي تم إنتاجها لأول مرة عام 1957.

وبحسب موقع "أوتو الجيري"، فإن الشركة الإسبانية تنوي الكشف عن الموديل الجديد من سيارتها "600" خلال معرض برشلونه الدولي بنسختها لعام 2017.

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ومن المتوقع أن تصدر الشركة مفهوما اختباريا جديدا للسيارة، لكن بروح العصر التقنية على مستوى الشكل والمواصفات الفنية.

وحصلت الشركة الإسبانية على موافقة من نظيرتها الإيطالية "فيات"، التي تملك حق إنتاج السيارة "600" منذ سنوات طويلة، وتحديدا بعد إيقاف إنتاجها من الشركة الإسبانية في 1973.

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التحرير

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