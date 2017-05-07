بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضًا للسلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، معرض "أهلاً رمضان"، للسلع الغذائية والاستهلاكية، بأرض المعارض، أمام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وقال محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية: "إن هذا المعرض يقام في إطار تنفيذ مبادرة "أهلا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين المحافظة، والغرفة التجارية، و"التموين"، والقوات المسلحة، ويشمل كافة السلع الغذائية، من لحوم، ودواجن، وأسماك، وأرز، وبقوليات، وزيوت، وسكر، وخضروات، وفاكهة، ومستلزمات رمضان، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق".

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن نسبة التخفيض على السلع في المعرض، تتراوح من 10 إلى 20%، ومعروضات أخرى تتخطى نسبة الخصم فيها 25%، موضحًا أن عدد الشركات المشاركة 22 شركة للسلع الغذائية والاستهلاكية.