فيديو| «بيت الكويت»: السيسي يرد على الإعلام الأسود بزيارات الخليج

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قال يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، ومؤسس مبادرة خليجيون في حب مصر، إن توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت مناسب لما تمر به مصر من أزمة.

وأضاف العميري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" أن زيارة السيسي لدول الخليج أكبر رد على الإعلام الأسود الذي يحاول تشوية العلاقة المصرية الخليجية.

وتابع: "أمن الخليج من أمن مصر، ومصر لن تتأخر في الوقوف مع أشقائها العرب"، مؤكدا أنه لم تنجح أي حملات إعلامية مشبوهة في الإساءة للعلاقات المصرية الخليجية.

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