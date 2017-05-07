جمعة: «المشكك في ثوابت الدين ليس بكافر.. وهذا أفضل أسلوب للرد عليه»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، مساء الأحد، إن «المشككين في ثوابت الدين يظهرون في كل عصر، وهم موجودون منذ عهد الرسول»، مشيرًا إلى أن «هؤلاء قال الله عنهم سفهاء، لكننا لا نكفرهم».

أضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»: «هذه السفاهة لها رد علمي معقول المعنى، والإجابة عليهم تكون بالدائرة الأعم عن الدائرة الأخص، كما كان الرد في أمر القبلة بقوله تعالى: (قل لله المشرق والمغرب)».

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أشار إلى أن هذا الأسلوب في الرد يسمي بـ«أسلوب الحكيم»، مستكملًا: «حينما مثلًا ينتقد حديث ينتقده، يكون الرد عليه بالتركيز حول قضية التوثيق».