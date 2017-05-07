بعد 15 يوما.. عمال طنطا للكتان يحصدون ثمرة كفاح المحاكم

التحرير

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كتب:- محمد عاطف وأسماء فتحي

ينتظر 240 من عمال شركة طنطا للكتان الحصول على مستحقاتهم المالية وعودة من يرغب منهم للعمل، وفقا لوعد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، لهم منذ أن طالبوه بحل أزمتهم مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في فبراير الماضي.

يأتي هذا الاستحقاق بعد مرور 4 أعوام من الحكم الصادر من قضاء مجلس الدولة بعودة عمال شركة طنطا للكتان للعمل، بعد خوض العمال معركة استعادة شركات قطاع الأعمال العام للدولة من المستثمرين، بموجب قرارات حكومية أبطلها القضاء في حكمه الصادر فيما بعد.

وقال جمال عثمان، القيادي النقابي بشركة طنطا للكتان، إن العمال في انتظار تنفيذ وزير قطاع الأعمال وعده بصرف المستحقات المالية، وعودة من يرغب منهم للعمل، تنفيذًا لحكم عودة شركة طنطا للكتان للدولة، ضمن عدد من الشركات العائدة بحكم قضائي من مجلس الدولة.

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وأضاف عثمان لـ"التحرير" أن الوزير كان قد أكد لهم إنهاء الأزمة، لكن العمال ما زالوا متخوفين من تجاهل تنفيذ مطالبهم، التي عانوا من تأجيل مناقشتها وعدم الاعتراف بها منذ 6 أعوام مضت.

كما ذكر عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن قضية عمال شركة طنطا للكتان سيتم عرضها كاملة على الجمعية العمومية للشركة، خلال أسبوعين، من بداية الجمعيات العمومية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تابع حمدي، لـ"التحرير": "وزير قطاع الأعمال مهتم بالقضية ووجه بإدراجها في جدول أعمال العمومية للكيماويات، كما أنه وعد بإنهائها تأكيدا على وعوده للعمال في فبراير الماضي"، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة توضيحية موقعة من جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، تتضمن ملف شركة طنطا للكتان بالكامل، تمهيدا لمناقشته وعرضه على وزير قطاع الأعمال بالجمعية العمومية للشركة.

يذكر أن الشركة القابضة وافقت في 9 أغسطس الماضي، على صرف 65 ألف جنيه لـ240 من عمال شركة طنطا للكتان، بعد إبداء رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر باستمارة إبداء الرأي، التي وقعوا عليها بمقر الاتحاد، في الاجتماع الذى جمع بين العمال وحمدي "ممثلا عن الشركة القابضة"، لتقرير رغباتهم كتابة بالعودة للعمل أو بالخروج من الشركة مقابل صرف مبلغ 65 ألف جنيه لكل عامل.