رمضان عبد المعز: النبي لا يحتاج صلاتنا عليه

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قال الداعية، رمضان عبد المعز، مساء الأحد، إن الله سبحانه وتعالى، وملائكته يصلون على النبي (ص)، متساءلًا: «هل بعد صلاة الله عليه.. النبي يحتاج إلى صلاتنا؟».

أضاف عبد المعز، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، أن «النبي ليس بحاجة لصلاتنا عليه، بل نحن من بحاجة إليها، الصلاة منا على رسول الله، ليست لرسول الله بل لأجلنا نحن، مفيدة لنا وليس للرسول الكريم، ليس بعد صلاة الله على رسوله صلاة».

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واستدل على ذلك بقول الرسول: «مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»، موضحًا: «(الصلاة) أي يرحمنا ويعطينا يوفقنا، ويحط عنك عشر خطيئات، ويرفعك عشر درجات».