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فيديو| متصل لمذيعة: «بتتكلمي عن الحجاب وإنتي مش محجبة أصلا»

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فيديو| متصل لمذيعة: «بتتكلمي عن الحجاب وإنتي مش محجبة أصلا» فيديو| متصل لمذيعة: «بتتكلمي عن الحجاب وإنتي مش محجبة أصلا»

التحرير

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تعرضت الإعلامية هبة الزياد، لموقف محرج على الهواء بعد تلقيها مداخلة هاتفية من متصل يدعى "معتز" من الجيزة.

وقال معتز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"جراب حواء"، المذاع على قناة "ltc"، "دي أول مداخلة تليفونية في حياتي أعملها لبرنامج، بس إنتي مستفزة بكلامك، يعني بتتكلمي عن الدين وعن سيدنا محمد والحجاب وإنتي مش محجبة أصلًا، دي من أنهي منطق".

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وردت هبة: "مكالمتك فوق دماغي، وشكرا على نصيحتك، أنا بتعلم منكم وبحاول أوصل معلومة، والمشاهد صاحب القرار فمنهم من يقتنع بالحديث ومنهم من يعترض".

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التحرير

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