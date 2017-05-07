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النواب الليبيون يضعون 5 شروط للعودة للبرلمان

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النواب الليبيون يضعون 5 شروط للعودة للبرلمان النواب الليبيون يضعون 5 شروط للعودة للبرلمان

مصراوي Masrawy

عضو مجلس النواب الليبي إدريس المغربي

طرابلس - (أ ش أ):
أكد عضو مجلس النواب الليبي إدريس المغربي رئيس لجنة الخارجية بالمجلس، صحة البيان الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام المحلية الليبية، وتضمن 5 مطالب للنواب الذين علقوا عضوياتهم واتخذوها كشروط للعودة الى جلسات المجلس.

وقال المغربي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الاعضاء الذين علقوا عضويتهم يوم 25 أبريل الماضي، وتوسع عددهم فى الأيام الاخيرة توافقوا بالفعل على هذه المطالب وهي إجراء إصلاحات جذرية فى مكتب الرئاسة من خلال تقييم الأداء و تغيير من يلزم تغييره من أعضاء المكتب، وتعديل و تفعيل العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب و إدخال بند مناقشة تعديلها إلى جدول أعمال أول جلسة قادمة للمجلس، إستحداث لجنة تضاف الى اللجان البرلمانية الدائمة لمتابعة و مراقبة ديوان مجلس النواب كما كان عليه الحال فى الأجسام السابقة، و عقد جلسات مجلس النواب بمدينة بنغازي وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت و إنتخاب محافظ و نائب للمصرف المركزي.

وكشف النائب عن تمسكهم بهذه المطالب وأبرزها إجراء اصلاحات جذرية فى هيئة الرئاسة التى قال أن وضعها سيء و يحتاج الى اصلاح عبر الطرق الواردة فى البيان إضافة لتفعيل اللائحة الداخلية وانتخاب محافظ جديد و نائب له و هو ما لم يحدث فى جلسة 25 أبريل الماضي.

وأضاف أن المطالب تضمنت تشكيل لجنة لمتابعة العمل النيابي مؤكداً بدوره أن الغرض من هذه اللجنة ومن هذا المطلب الذي تمسك به عدد من الاعضاء هو إصلاح عمل المجلس.

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مصراوي Masrawy

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