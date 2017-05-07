رئيس جامعة القاهرة: سنقدم كل الدعم لحاضنة أعمال "سياسة واقتصاد".. وننتظر ثمارها

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن المرأة المصرية من أكفأ سيدات العالم، مشيرا إلى أنه لأول مرة في مصر تطلق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة حاضنة أعمال بهذا الحجم.

وأضاف نصار، خلال إطلاق حاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه الحاضنة كانت ورائها الدكتورة هالة السعيد منذ أن كانت عميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قبل أن تصبح وزيرة للتخطيط والمتابعة.

وتابع نصار: "نأمل أن تكون حاضنة الأعمال قادرة على إحداث التغيير، ومن مميزات إطلاقها أن الجامعات دائما تحمل شعلة التغيير في المجتمع".

وأوضح نصار أن الطلاب يأتون إلى الجامعة من كل النطاق الجغرافي في الدولة المصرية من الريف والمدينة والقرية والأحياء الفقيرة والغنية.

وانتهى: "أتمنى أن تثمر هذه المبادرة وهذه الصورة الجميلة ثمارا أكثر انتشارا في جامعات حكومية أخرى وكليات أخرى في جامعة القاهرة، والجامعة ستقدم كل الدعم المطلوب لتنجح هذه المبادرة وتتوسع سواء ماديا أو فنيا أو بحثيا، ونريد أن نغير هذا المجتمع انطلاقا من الجامعة، فالجامعة هي المسئولة عن تغيير الفكر والثقافة".

وأطلقت جامعة القاهرة، عصر الأحد، حاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة بالتعاون مع عدد من الشركاء، لتكون أول حاضنة أعمال في الجامعات الحكومية المصرية.

وشهد الحفل كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ماجدة على صالح، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.