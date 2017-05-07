أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة: سنقدم كل الدعم لحاضنة أعمال "سياسة واقتصاد".. وننتظر ثمارها

Google+ Print
رئيس جامعة القاهرة: سنقدم كل الدعم لحاضنة أعمال "سياسة واقتصاد".. وننتظر ثمارها رئيس جامعة القاهرة: سنقدم كل الدعم لحاضنة أعمال "سياسة واقتصاد".. وننتظر ثمارها

مصراوي Masrawy

جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن المرأة المصرية من أكفأ سيدات العالم، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تطلق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة حاضنة أعمال بهذا الحجم.
وأضاف نصار، خلال إطلاق حاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه الحاضنة كانت ورائها الدكتورة هالة السعيد منذ أن كانت عميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قبل أن تصبح وزيرة للتخطيط والمتابعة.
وتابع نصار: "نأمل أن تكون حاضنة الأعمال قادرة على إحداث التغيير، ومن مميزات إطلاقها أن الجامعات دائما تحمل شعلة التغيير في المجتمع".
وأوضح نصار أن الطلاب يأتون إلى الجامعة من كل النطاق الجغرافي في الدولة المصرية من الريف والمدينة والقرية والأحياء الفقيرة والغنية.
وانتهى: "أتمنى أن تثمر هذه المبادرة وهذه الصورة الجميلة ثمارا أكثر انتشارا في جامعات حكومية أخرى وكليات أخرى في جامعة القاهرة، والجامعة ستقدم كل الدعم المطلوب لتنجح هذه المبادرة وتتوسع سواء ماديا أو فنيا أو بحثيا، ونريد أن نغير هذا المجتمع انطلاقا من الجامعة، فالجامعة هي المسئولة عن تغيير الفكر والثقافة".
وأطلقت جامعة القاهرة، عصر الأحد، حاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة بالتعاون مع عدد من الشركاء، لتكون أول حاضنة أعمال في الجامعات الحكومية المصرية.

وشهد الحفل كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ماجدة على صالح، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر