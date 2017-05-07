4 نواب من جنوب سيناء يتقدمون باستقالتهم لرئيس البرلمان

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد علي:

قدم نواب عن محافظة جنوب سيناء، استقالتهم من البرلمان، إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

ووقع على المذكرة، كل من النواب غريب أحمد حسان، نور سلامة العمادى، عطية موسى جبلى، سارة صالح عبد المطلب

وقال النواب فى مذكرتهم الموجهة لرئيس المجلس، إنهم يواجهون مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذى للمحافظة فى عدم تعاونه معهم فى حل مشاكل المواطنين البسيطة والتى يمكن حلها من هلال الجهاز التنفيذى بكل سهولة لولا تعنت الجهاز.

وأوضح النواب أنهم يعانون الحرج الشديد أمام أبناء دوائرهم بسبب عجزهم عن تقديم الخدمات.