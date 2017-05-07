«قتيل الكارو» ليس الأول.. 7 فنانين قتلوا وأصابوا مواطنين بالخطأ

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دائما تتصدر أخبار نجوم الفن عناوين الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، لكن تظل حياتهم الشخصية بإيجابياتها وشلبياتها الأكثر متابعة لدى جمهورهم، وتنتقل أخبار البعض فجأة من صفحة الفن إلى الحوادث، حيث يقع غالبا عدد منهم في أخطاء كثيرة ممكن أن تؤثر على حب الجمهور لهم وعلى أعمالهم الفنية، ولعل أكبر أخطائهم انتزاع روح بريئة من جسدها نتيجة حادث سير.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز الفنانين الذين اتهموا بإصابة وقتل مواطنين عن غير عمد.

مصطفى قمر

اصطدم الفنان مصطفى قمر بعجوز يدعى سيد عبد الوهاب، والذي توفي فور نقله إلى إحدى المستشفيات قبل أن يتلقى أي علاج.

أبلغت أسرة عبد الوهاب الشرطة، وتم القبض على "قمر" وخرج من سرايا النيابة بكفالة 1000 جنيه، بعد توجيه تهمة القتل الخطأ له، وعرض على أهل القتيل مبلغ 150 ألف جنيه، للتنازل عن المحضر إلا أنهم رفضوا وصمموا على سير الدعوى والتي لا زالت قائمة بنيابة "النزهة".

أبو الليف

قضت محكمة جنح القاهرة، بسجن المطرب نادر أبو الليف لمدة عامين وغرامة 5000 جنيه، بتهمة القتل الخطأ نتيجة اصطدام سيارته بطفل سائق عربة "كارو" لا يتعدى 15 عاما.

وحكى أبو الليف عند حلوله ضيفا ببرنامج "العاشرة مساءا" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "دريم"، عن تفاصيل الحادث، وأنه كان يقود سيارته ليلا بميدان "الرماية"، وفوجئ بعربة كارو تقطع الطريق أمامه، ولم يراها بسبب ظلام المنطقة.

وأوضح أنه وقف ليساعد أصحاب العربة واتصل بالإسعاف حتى تنجدهم، وأنه لم يهرب أو يأخذ سيارته سريعا قبل أن يراه أحد، معبرا عن صدمته بسبب الحكم عليه بعامين، لأنه يعرف أن عقوبة القتل عن غير عمد لا تستحق تلك المدة.

وذكر أنه عرض على أهل الطفل الصلح، لكنهم اشترطوا عليه منحهم مبلغ كبير، لم يقدر على دفعه، نظرا لتعرضه إلى أزمة صحية جعلته غير قادر على العمل، كما طلب منهم تخفيض الدية التي اشترطوها إلا أنهم رفضوا.

وتوسط لاعب المنتخب المعتزل، أحمد حسن، بين أسرة المتوفي وأبو الليف للصلح بينهما، ونشر الأخير صورة تجمع بينهم عبر موقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "تم الصلح وإنهاء المشكلة بين أبو الليف ووالد الطفل المتوفى برعاية الكابتن المحترم أحمد حسن".

علاء عبد الخالق

كان الفنان علاء عبد الخالق يسير عند الكيلو 28 بطريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي، وفوجيء بظهور سيارة مرسيدس سوداء وقفت أمامه فجأة واتجه يمينا ناحية محطة بنزين، وفقا لأقواله التي استمعت لها النيابة.

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وفوجئ عبد الخالق بطفل يدعى محمد عثمان، 11 سنة، يعبر الطريق ذاهبا إلى صلاة الجمعة،اصطدم بسيارته ولم يستطع علاء تفاديه، وبعد التحقيقات اكتشفت النيابة أن رخصة المطرب منتهية من عامين.

سلوى عثمان

تلقى قسم شرطة أكتوبر ثاني، بلاغا من والد طفل صدمته الفنانة سلوى عثمان بسيارتها أثناء عبوره الطريق بمنطقة أكتوبر، وأصيب الطفل بكسر في قصبة قدمه اليمنى، ونُقل إلى مستشفى أكتوبر الجامعي لتلقي العلاج.

ألقى ضباط مديرية أمن الجيزة القبض على سلوى، وتم تحرير محضر بالواقعة، واعترفت أمام النيابة، وعرضت على أهل الطفل التكفل بجميع مصاريف العلاج، الأمر الذي قبله والد الطفل، وتم تحرير محضر صلح بينهما.

رامي إمام

اتُهم المخرج رامي إمام بالقتل الخطأ، عقب اصطدامه بسيدة عجوز تُدعى، خميسة جاب الله، أثناء استقلاله لسيارته بمحافظة الإسكندرية، وأخلت النيابة سبيله مقابل كفالة 300 جنيه، ثم دفع رامي تعويضا ماليا لأسرة المتوفية حتى تنازلوا عن القضية.

إيمان

صرحت الفنانة إيمان، خلال لقائها مع الإعلامية هالة سرحان ببرنامج "الليلة مع هالة"، بأنها صدمت سايس جراج بسيارتها ونقلته إلى إحدى المستشفيات لعلاج، وحكت عن تفاصيل الواقعة قائلة: "كنت برجع لعربيتي وهو كان واقف وراها وصدمته فاتكعبل ووقع واتجزعت رجله ووديته المستشفى يتعالج".

ماجدة الخطيب

قضت المحكمة بحبس الفنانة ماجدة الخطيب وتغريمها 50 ألف جنيه ودفع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، عام 1982، بسبب اصطدامها بشاب يُدعى، سيد عبد الله، أثناء قيادتها سيارتها، والذي توفي فور ارتطامه بالسيارة، ووجهت لها تهمة القتل الخطأ، وعادت إلى حياتها الفنية بعد قضائها فترة العقوبة، عقب تعطيلها عن مسيرتها الفنية لمدة عام كامل.