شوبير: بسبب الزمالك.. مصر مهددة بإيقاف النشاط الرياضي

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أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مصر أصبحت في مأزق حقيقي وباتت مهددة بإيقاف النشاط الرياضى، بسبب الدعوى القضائية التي رفعها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك، مطالبا بإعادة مباراة فريقه أمام المقاصة.

وتابع شوبير، خلال برنامجه "مسا مصر" والذي يذاع عبر أثير "راديو مصر": "أصبحنا في أزمة حقيقية"، مشيرا إلى أنها اول مرة فى تاريخ الكرة المصرية تحدث أن يحتج فريق على نتيجة مباراته في دعوى قضائية.

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وطالب "شوبير"، بسرعة حل الأزمة في أسرع وقت، وإلا سنعطي الفرصة للاتحاد الدولي لتجميد النشاط الرياضي في مصر.