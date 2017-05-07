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شوبير: بسبب الزمالك.. مصر مهددة بإيقاف النشاط الرياضي

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شوبير: بسبب الزمالك.. مصر مهددة بإيقاف النشاط الرياضي شوبير: بسبب الزمالك.. مصر مهددة بإيقاف النشاط الرياضي

التحرير

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أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن أصبحت في مأزق حقيقي وباتت مهددة بإيقاف النشاط الرياضى، بسبب الدعوى القضائية التي رفعها رئيس مجلس إدارة النادى ، مطالبا بإعادة مباراة فريقه أمام المقاصة.

وتابع شوبير، خلال برنامجه "مسا مصر" والذي يذاع عبر أثير "راديو مصر": "أصبحنا في أزمة حقيقية"، مشيرا إلى أنها اول مرة فى تاريخ الكرة المصرية تحدث أن يحتج فريق على نتيجة مباراته في دعوى قضائية.

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وطالب "شوبير"، بسرعة حل الأزمة في أسرع وقت، وإلا سنعطي الفرصة للاتحاد الدولي لتجميد النشاط الرياضي في مصر.

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التحرير

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