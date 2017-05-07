أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عضو «الرياضة» بالبرلمان يكشف موعد انتخابات الأندية

Google+ Print
عضو «الرياضة» بالبرلمان يكشف موعد انتخابات الأندية عضو «الرياضة» بالبرلمان يكشف موعد انتخابات الأندية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سمير البطيخي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الذي حصل على موافقة بالإجماع من مجلس النواب، سيتم إحالته إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته.

وأوضح البطيخي في تصريحات لـ«التحرير» أن هذا الإجراء سيأخذ بعض الوقت قد يصل إلى أسبوعين بعدها يعود مرة أخرى إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه.

شاهد أيضا

وعن مصير انتخابات الأندية، أكد عضو لجنة الشباب والرياضة، أن انتخابات الأندية ستكون متوقفة على صدور لائحة استرشادية من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ستقوم اللجنة بإرسال هذه اللائحة للأندية من أجل توفيق أوضاعها على أن تقوم مجالس الإدارات بالدعوة لجمعية عمومية يتم خلالها الدعوة لانتخابات خلال شهور أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر.

كان مجلس النواب، وافق اليوم بالإجماع على قانون الرياضة الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر