عضو «الرياضة» بالبرلمان يكشف موعد انتخابات الأندية

التحرير

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قال سمير البطيخي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الذي حصل على موافقة بالإجماع من مجلس النواب، سيتم إحالته إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته.

وأوضح البطيخي في تصريحات لـ«التحرير» أن هذا الإجراء سيأخذ بعض الوقت قد يصل إلى أسبوعين بعدها يعود مرة أخرى إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه.

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وعن مصير انتخابات الأندية، أكد عضو لجنة الشباب والرياضة، أن انتخابات الأندية ستكون متوقفة على صدور لائحة استرشادية من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ستقوم اللجنة بإرسال هذه اللائحة للأندية من أجل توفيق أوضاعها على أن تقوم مجالس الإدارات بالدعوة لجمعية عمومية يتم خلالها الدعوة لانتخابات خلال شهور أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر.

كان مجلس النواب، وافق اليوم بالإجماع على قانون الرياضة الجديد.