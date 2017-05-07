حسام البدري يطمئن على أحمد حجازي.. وسعد يواصل الغياب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالفريق، قبل انطلاق المران الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة النصر للتعدين.

وحرص البدري على الاستفسار من عبد العزيز على حالة أحمد حجازي، مدافع الفريق، وموعد جاهزيته، حيث يعاني اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة.

كما واصل سعد الدين سمير، غيابه عن مران فريقه الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة النصر للتعدين.

شاهد أيضا

وتأكد غياب سعد سمير عن لقاء التعدين بعد استمرار غيابه عن التدريبات بسبب أزمة التجنيد.

فيما انتظم رامي ربيعة في التدريبات الجماعية بعدما حضر مران أمس متأخرا بسبب الامتحانات.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر للتعدين، غدا الإثنين، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.