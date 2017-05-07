أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

حسام البدري يطمئن على أحمد حجازي.. وسعد يواصل الغياب

Google+ Print
حسام البدري يطمئن على أحمد حجازي.. وسعد يواصل الغياب حسام البدري يطمئن على أحمد حجازي.. وسعد يواصل الغياب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالفريق، قبل انطلاق المران الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة النصر للتعدين.

وحرص البدري على الاستفسار من عبد العزيز على حالة أحمد حجازي، مدافع الفريق، وموعد جاهزيته، حيث يعاني اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة.

كما واصل سعد الدين سمير، غيابه عن مران فريقه الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة النصر للتعدين.

شاهد أيضا

وتأكد غياب سعد سمير عن لقاء التعدين بعد استمرار غيابه عن التدريبات بسبب أزمة التجنيد.

فيما انتظم رامي ربيعة في التدريبات الجماعية بعدما حضر مران أمس متأخرا بسبب الامتحانات.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر للتعدين، غدا الإثنين، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر