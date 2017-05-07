بالصور || هرج ومرج داخل الحرم الجامعي بعد تعليق طالبة لافتة اعتذار وتعبير عن حبها لزميلها بجامعة السويس

سمر العشري

سادت حالة من الهرج والمرج بين الطلبة والطالبات، داخل أروقة الحرم الجامعي لجامعة السويس اليوم الأحد، عقب قيام طالبة بالصف الثالث بكلية الآداب بتصرف غريب ومثير للدهشة، حيث قامت بتعليق لافتة من القماش اعتذرت فيها لحبيبها وعبرت أيضا عن حبها له.

وقامت الطالبة التي اعتبر زملائها تصرفها من أغرب الأشياء بالجامعة حيث أنه صادر من فتاة، بكتابة عبارات اعتذار وتعبير عن حبها لأحد طلاب الجامعة بخط يدها على اللافتة، وعلقتها داخل الحرم الجامعي، مما أثار دهشة الطلاب من جرأتها وتصرفها الغريب، حيث كتبت عليها “أنا غلطت في حقك كتير وبعتذر لك أمام كل الناس، آسفة يا مودي، بحبك أوى”.

وصرح بعض الطلاب الذين شاهدوا الموقف، بأن الطالبة بادرت بالانصراف عقب تعليقها اللافتة، وكذلك قام الطالب المقصود باللافتة “مودي” بالهرب من شدة خجله من التصرف، حيث قام بمغادرة الجامعة فور تعليق اللافتة مباشرة.