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ليبيا: قتيلان و3 مصابين في إطلاق نار جنوب سرت

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ليبيا: قتيلان و3 مصابين في إطلاق نار جنوب سرت ليبيا: قتيلان و3 مصابين في إطلاق نار جنوب سرت

مصراوي Masrawy

إطلاق نار جنوب سرت

طرابلس - (أ ش أ):

قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون تابعون للقوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، بعد تعرضهم لإطلاق نار من مسلحين على طريق مشروع اللود الزراعي بالقرب من أبونجيم.

وقال مصدر بالقوة الثالثة، لـ"بوابة الوسط" الليبية إن أفراد القوة كانوا على متن حافلة تنقلهم من الجفرة إلى مصراتة عندما تعرضوا لإطلاق نار من مجموعة مسلحة على طريق مشروع اللود الزراعي الواقع بين الجفرة وأبونجيم.

وأضاف المصدر ، أن أفرادًا من تنظيم "داعش" هم مَن كانوا وراء الحادث. فيما كشف أن القتيلين هما علي سالم النعيري من سكان سرت، وعادل سلامة من مصراتة، مشيرًا إلى نقل المصابين الثلاثة الأخرين إلى مستشفى مصراتة.

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