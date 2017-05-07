بالفيديو.. استخراج ثعبان حي من معدة رجل.. ابتلعه لهذا السبب

كتب - هشام عواض:

قام رجل صيني بإدخال ثعبان حي داخل جسمه، ظنًا من أن الثعبان طريقة علاج ستخلصه من الإمساك.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فيديو يظهر لحظة استخراج ثعبان بحر حيًا من معدة المريض أثناء إجراء عملية جراحية له.

وسحب الأطباء الثعبان وهو على قيد الحياة من معدة المريض أثناء العملية وكان يتلوى ويتحرك بعد إخراجه، وفقًا للصحيفة.

وكاد الرجل الصيني الذي يبلغ 49 عامًا، أن يفارق الحياة بعد استخدام علاج شعبي لعلاج الإمساك عن طريق إدخال ثعبان البحر عن طريق فتحة الشرج.

وتحولت طريقة العلاج هذه إلى كابوس، عندما عانى الرجل من آلام في المعدة واضطر إلى أن يطلب من الأطباء المساعدة في إزالة الثعبان الذي يبلغ طوله حوالي نصف متر.

وفي البداية قال الصيني أن ثعبان البحر قد تسلل إليه دون علمه ولم يكن يعرف شيئًا عن الأمر، ولكن اعترف في وقت لاحق أنه وضعه لنفسه من أجل التخلص من الإمساك.