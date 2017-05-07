محافظ السويس: جائزة للتاجر صاحب أقل أسعار للسلع الغذائية في رمضان

السويس - حسام الدين أحمد:

كلف اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اللواء شكري سرحان السكرتير العام، ومدير التموين، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، بإعداد جائزة لأفضل تاجر يقدّم سلعًا غذائية بجودة ممتازة وأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء حامد، بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء لبحث توفير السلع خلال الشهر الكريم.

وطالب محافظ السويس، مجدي عبد العال مدير التموين، ورؤساء الشعب بالغرفة التجارية، بضرورة التعاون مع التجار المخلصين، الذين يتحلون بالأمانة في عرض السلع ويقدمونها بأسعار مخفضة، وضرورة مواجهة التجار المستغلين.

كما وجه المحافظ، مباحث التموين والطب البيطري، وإدارة الطب والوقائي بالتفتيش ومراقبة السلع الغذائية واللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى توافرها في الأسواق.