بالفيديو || ياسمين رحيم فتاة عربية البرجر ممثلة "سينما واعلانات"مش مجرد فتاة بسيطة كما صورها الاعلام

قد يخفى على البعض أن الفتاة الشابة، ياسمين رحيم، أو كما اشتهرت بـ« فتاة البرجر»، قد حلمت في يوم من الأيام أن تصبح فنانة كبيرة ذات سيط، وبالفعل قد وضعت أقدامها على أول الطريق، إلا أنها تراجعت ليتغير مسار حياتها تمامًا.

ياسمين هي صاحبة واحد من أشهر «الإفيهات» في السنوات الأخيرة، ودعنا نتذكره حين ظهرت في إعلان شركة «اتصالات» لرمضان عام 2012، وقالت لأحد العملاء الذي قرر ترك الشركة: «احنا فاكرنا هنزعل يا أمور؟ ده احنا هنعمل لولولولي فررررح»، وهو «الإفيه» الذي صار متداول بشدة منذ عُرض الإعلان وحتى وقتنا هذا، بل وفتح لياسمين أبواب الشهرة لفترة لم تدم كثيرًا.

ظهرت ياسمين بأدوار صغيرة في العديد من الأعمال الفنية، مثل فيلم «رامي الاعتصامي» لأحمد عيد، «طير انت» مع أحمد مكي، «30 فبراير» مع سامح حسين وآيتن عامر والذي كررت فيه «الإفيه» الشهير الخاص بها، وفيلم «جيم أوفر» مع يسرا ومي عز الدين، وفيلم «حلم عزيز» لشريف منير وأحمد عز، كما شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل «سر علني» مع غادة عادل وإياد نصار عام 2012، وفوازير «مسلسليكو» مع محمد هنيدي عام 2013، ولعله العمل الأبرز لها طوال سنوات نشاطها الفني، منذ 2008 حتى 2015.

وفي حوارٍ لياسمين مع موقع «السياسة» الكويتي، في يوليو 2015، قالت ياسمين إنها تتمنى العمل مع الفنان عادل إمام، والفنانة ياسمين عبدالعزيز (link is external)، بالإضافة لكلا من منى زكي ومنة شلبي.

بعدها اختفت ياسمين لنحو ما يقرب من السنتين عن الساحة الفنية، وتقول صاحبة الـ31 عامًا عن هذه الفترة: «العمل فى الميديا يتطلب الاستمرارية لكني اختفيت لمدة عامين ثم عدت بعدها بأحلام مختلفة».

أحلام ياسمين المختلفة تمثلت في أن تكسب من عرق جبينها طالما لم تتوافر لها المزيد من الفرص في العمل الفني، بالرغم من إقامتها في منزل أهلها، إلا أن لم تُفضل أن تبقى بلا عمل، فتسلمت وظيفة في إحدى شركات السياحة، إلا أن راتبها الذي اقتصر على 1500 جنيه كان كافيًا للمواصلات فقط، على حد تعبيرها.

بدأت بعدها الفتاة الحالمة بالتفكير خارج الصندوق، بعمل أحد المشاريع الصغيرة التي يتجه إليها الشباب هذه الأيام، فوجدت شباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يعرضون عربة للبيع، فسرعان ما تواصلت معهم وأبلغتهم أنها من ستشتري السيارة.

وبالفعل بدأت ياسمين مشروعها، عربة لطهي «البرجر» على الفحم، في منطقة شيراتون بحي مصر الجديدة، لتثبت أن الأنثى قادرة على فعل أي شيء، متحدية كل من انتقد فكرة عملها في الشارع.

وتعود شهرة ياسمين رحيم مؤخرًا، إلى فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لرفع إدارة الإشغالات للعربة، نظرًا لعدم ترخيصها، مناشدة المواطنين والمسؤولين بمساندتها، وصرخت في وجه رجال البلدية: «احنا مبنعملش حاجة حرام».