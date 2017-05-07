الحكومة تهدد البرلمان بعدم صرف العلاوة حال رفض تعديلاتها

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هدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بعدم صرف العلاوة الاجتماعية وسحب القانون من البرلمان مرة أخرى فى حال رفض النواب تعديلات الحكومة على المادة الخامسة من قانون العلاوة .

وقال مروان خلال الجلسة العامة، إن "الحكومة لا تستطيع توفير 18 مليار جنيه لصرف العلاوة بأثر رجعي، لافتا إلى أنه في حال موافقة البرلمان على مقترح الحكومة سيتم صرفها قبل شهر رمضان".

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ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد انتهائه من اقرار قانوني الرياضة والاستثمار.