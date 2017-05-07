أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحكومة تهدد البرلمان بعدم صرف العلاوة حال رفض تعديلاتها

Google+ Print
الحكومة تهدد البرلمان بعدم صرف العلاوة حال رفض تعديلاتها الحكومة تهدد البرلمان بعدم صرف العلاوة حال رفض تعديلاتها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بعدم صرف العلاوة الاجتماعية وسحب القانون من البرلمان مرة أخرى فى حال رفض النواب تعديلات على المادة الخامسة من قانون العلاوة .  

وقال مروان خلال الجلسة العامة، إن "الحكومة لا تستطيع توفير 18 مليار جنيه لصرف العلاوة بأثر رجعي، لافتا إلى أنه في حال موافقة البرلمان على مقترح الحكومة سيتم صرفها قبل شهر رمضان".

شاهد أيضا

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد انتهائه من اقرار قانوني الرياضة والاستثمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

الأخبار - رئيس الوزراء : الحكومة تعمل لتوفير السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مناسبة إستعداداً لرمضان

الأخبار - رئيس الوزراء : الحكومة تعمل لتوفير السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مناسبة إستعداداً لرمضان

الحكومة في الموازنة الجديدة: نستهدف تحقيق نسبة نمو 4٫6%

الحكومة في الموازنة الجديدة: نستهدف تحقيق نسبة نمو 4٫6%

لاعب مصري رفضت الحكومة المصرية علاجه فسافر للخارج ليتوج بطلا لأوروبا ويهدي ميداليته لبلغاريا

لاعب مصري رفضت الحكومة المصرية علاجه فسافر للخارج ليتوج بطلا لأوروبا ويهدي ميداليته لبلغاريا