وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير أول مستشفى للإدمان خارج القاهرة

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تفقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أعمال مشروع تطوير وإنشاء مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمنطقة العزازي مركز أبو حماد، للاطمئنان على الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات النهائية للمشروع، تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال ساعات، وذلك في إطار الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية المقامة على أرض المحافظة.

تجول الوزير وبرفقته محافظ الشرقية داخل المبنى، للاطمئنان على جاهزيته للافتتاح والتشغيل الرسمي، وقرر الوزير تزويد المكتبة الملحقة بالمبنى الجديد بالمستشفى ببنك المعرفة ليستفيد منه الأطباء والمرضى.

أكد محافظ الشرقية أن المبنى الجديد بالمستشفى بدأ العمل به على مرحلتين من عام 2004 وحتى 2008، باعتماد مالي 4 ملايين جنيه، والمرحلة الثانية من عام 2008 وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع، باعتماد مالي 35 مليون جنيه أضيف إليها 2 مليون جنيه ونصف للانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المبنى، بالإضافة إلى إتاحة 25 مليون جنيه تجهيزات طبية وغير طبية وخط تغذية مياه شرب وصرف صحي.

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أضاف المحافظ أن المستشفى يعمل بطاقة تستوعب 386 سريرا لحالات الصحة النفسية والإدمان، ومقام على مساحة 5 أفدنة، ويضم خلاف المبنى الإداري مطبخ ومغسلة، بالإضافة إلى المكان المخصص للنزلاء كغرف نوم ومعمل لإجراء التحاليل الطبية للمرضى، ومنطقة الزيارة وحديقة تضم ملاعب واستراحات الزوار وكافيه ومسرح روماني مميز، وتعد أول مستشفى للصحة النفسية والإدمان يقام خارج القاهرة.