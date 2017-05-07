عبد العال يؤجل مناقشة «العلاوة» لنهاية الجلسة حتى لا ينصرف النواب

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قال النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب، إن إجمالي ما سيحصل عليه الموظفون من العلاوة الاجتماعية لا يكفي لشراء كيلو لحمة، ولكن الناس تنتظرها بشغف، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرار العلاوة الاجتماعية.

وبدأ مجلس النواب في مناقشة طلب إعادة المداولة المقدم من الحكومة على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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وقال على عبد العال رئيس المجلس: "خليت مناقشة قانون العلاوة آخر حاجة عشان النواب يقعدوا"، لافتًا إلى أنه لو كان ناقش العلاوة الأول كان النواب انصرفوا.



وكان المجلس قد أخذ الموافقة النهائية على قانونى الرياضة والاستثمار المقدمين من الحكومة أثناء الجلسة.