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حماية المستهلك عن ضبط الأسعار: «عاملين قانون هدية للمواطنين»

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حماية المستهلك عن ضبط الأسعار: «عاملين قانون هدية للمواطنين» حماية المستهلك عن ضبط الأسعار: «عاملين قانون هدية للمواطنين»

التحرير

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قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، إن  والأجهزة الرقابية لديها خطة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان، مشدّدًا على قدرة الدولة على ذلك، وأشار إلى أن اللجنة العليا للرقابة على الأسواق ستجتمع هذا الأسبوع لضبط الأسعار.

أضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عين على البرلمان»، عبر فضائية «الحياة 2»، أن الجهاز أوشك على الانتهاء من قانون حماية المستهلك، وسيتم عرضه على البرلمان لإقراره قريبًا، مؤكدًا أن «القانون سيُلزم الشركات بوضع الأسعار على منتجاتها، وستكون الفاتورة وجوبية والسعر شامل»، مستكملًا: «القانون ده هدية للمواطنين».

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تابع أن «منافذ القوات المسلحة لبيع المنتجات تساهم في ضبط  الأسعار بالسوق»، موضحًا أنه يجب على المواطن ضبط نمطه الاستهلاكي وعدم شراء المنتجات التي لا يحتاجها، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في نقص المنتجات في السوق، مستطردًا: «نشتري ونرمي وفي واحد محروم؟ لازم ننظم حياتنا، ونتكفل بمن ليس لديهم قدرة على الشراء».

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التحرير

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