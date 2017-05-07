صحيفة عبرية: سفارة إسرائيل في مصر «خارج الخدمة»

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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير نشرته على موقعها عبر الانترنت، اليوم الأحد، أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة لا تزال خالية من الدبلوماسيين والموظفين الإسرائيليين، ولا تلوح في الأفق إمكانية لعودة الطاقم إلى السفارة.

وكشفت محررة الشؤون العربية في الصحيفة، سمدار بيري، أن أفراد الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي المعينين في القاهرة تلقوا بلاغاً رسمياً من الدائرة المالية في وزارة الخارجية بشأن إلغاء كافة المخصصات المالية الزائدة، التي يتم دفعها، ما يعني أنهم لن يعودوا قريباً إلى القاهرة.

وأشارت بيري إلى أن السفارة باتت من الآن "خارج الخدمة"، ما يعني أن أزمة بقاء أعضاء السلك الدبلوماسي للسفارة ستستمر لفترة طويلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة لم تجدد عقود عمل 30 موظفاً مصرياً يعملون فيها، تتنوع أنشطتهم بين السكرتارية والسائقين وعمال صيانة، كما أن عقد إيجار المبنى الذي تتواجد فيه السفارة الإسرائيلية في حي المعادي في القاهرة، لم يتم تجديده منذ أربعة شهور، ما يزيد من عمق الأزمة الحاصلة لها.

يذكر أن السفارة الإسرائيلية أغلقت أبوابها بعد مزاعم بشأن تعرضها لخطر أمني، وهو الخطر الذي دفع الخارجية الإسرائيلية إلى ترحيل السفير منذ نحو خمسة أشهر.