نواب جنوب سيناء يتقدمون باستقالاتهم: نشعر بالحرج

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تقدم نواب محافظة جنوب سيناء، الأحد، باستقالتهم من مجلس النواب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان.

وقال النواب في مذكرتهم الموجهة لرئيس المجلس، إنهم يواجهون مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في عدم تعاونه معهم في حل مشكلات المواطنين البسيطة، والتي يمكن حلها من خلال الجهاز التنفيذي بكل سهولة لولا تعنت الجهاز.

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وأوضح النواب أنهم يعانون الحرج الشديد أمام أبناء دوائرهم بسبب عجزهم عن تقديم الخدمات.

ووقع على المذكرة، كل من النواب غريب أحمد حسان، ونور سلامة العمادي، وعطية موسى جبلي، وسارة صالح عبد المطلب.