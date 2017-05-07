بالفيديو || " كلاكيت تانى مرة" واقعة رقص شرقي جديدة بمستشفي الساحل والمدير يعلق "ده تشوية لإنجازاتي"

سمر العشري

في واقعة جديدة ونفس المشهد يتكرر في مستشفي الساحل، حيث نشر الإعلامي معتز الدمرداش خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، اليوم السبت، فيديو جديد لوصله رقص شرقي أخري من داخل مستشفي الساحل، لتكون هذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين فقط.

حيث علق الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، على الواقعة خلال المداخلة الهاتفية التي أجرها مع برنامج الإعلامي معتز الدمرداش، أن الهدف من ما يحدث الآن هو تشوية صورته وتهميش الانجازات التي تمكن من تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدير المستشفي، أن الفيديو قيد التحقيق لدى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن مكان الحفل كان بعيدا عن غرف العمليات والمرضى، وأوضح المدير أن سبب إقامة الحفل هو تكريم الحكيمة بمناسبة «عيد الأم» لان الممرضات يعتبرونها أماً لهن.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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