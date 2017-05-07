عصام عبد الفتاح: حكم مصري للقاء القمة المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام الرئيسية، إن مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز سيكون حكمها مصريا.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن المباراة ستكون فرصة لإعادة الثقة مرة أخرى بين الأهلي والزمالك والتحكيم المصري بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين الناديين والحكام خلال الفترة الماضية.

شاهد أيضا

وأوضح عبد الفتاح، أن اللقاء سيكون بمثابة تحصيل حاصل بين الفريقين بعدما ابتعد الزمالك عن المنافسة على البطولة رسميا، وبالتالي فإن اللقاء لن يشهد أي توتر أو عصبية من الفريقين وهو ما يعتبر فرصة جيدة لأي حكم مصري سيدير اللقاء.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري، والذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن.