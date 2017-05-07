البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النصر للتعدين

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كتب: أحمد شحاته - أحمد سعيد

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غد الإثنين، في إطار منافسات الجولة 28 من منافسات الدوري العام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - أحمد عادل عبد المنعم.

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خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد نجيب - صبري رحيل - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: عمرو السولية - حسام غالي - عبد الله السعيد - وليد سليمان - ميدو جابر - أكرم توفيق - مؤمن زكريا - كريم نيدفيد - عمرو بركات.

خط الهجوم: سليمان كوليبالي - جونيور أجاي - عمرو جمال.