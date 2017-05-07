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ميهوب يعرض على البدري الصفقات الجديدة في جلسة خاصة

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ميهوب يعرض على البدري الصفقات الجديدة في جلسة خاصة ميهوب يعرض على البدري الصفقات الجديدة في جلسة خاصة

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عقد علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، والذي ينطلق بعد قليل على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت جلسة الثنائي، في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من أجل الحديث حول صفقات الفريق الجديدة.

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وعرض ميهوب، خلال الجلسة أسماء بعض اللاعبين الذين تابعهم خلال الفترة الماضية.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر للتعدين، غدا الإثنين، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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