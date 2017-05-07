فالنسيا يدك أوساسونا برباعية في الليجا.. والأفيس يفوز على بيلباو

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تمكن فريق فالنسيا من تحقيق الفوز على نظيره أوساسونا، برباعية لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليجا الإسبانية.

سجل أهدف فالنسيا، كل من إيزكييل جاراي هدفي، وسيموني زازا، ورودريجو مورينو هدفًا، في الدقائق الـ75،70،45،22.

بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد اللاعب ميجيل أولافيدي، في الدقيقة الثانية، من الوقت الإضافي للمباراة.

بهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده للنقطة 43 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 19 في المركز الأخير.

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وفي الجولة نفسها، فاز فريق ديبورتيفو ألافيس، على فريق أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، على ملعب مينديزوروزا.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب تيو هيرنانديز في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ونجح فريق ألافيس في رفع رصيده للنقطة 51 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بيلباو عند النقطة 62 في المركز السادس بالليجا.