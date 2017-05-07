أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فالنسيا يدك أوساسونا برباعية في الليجا.. والأفيس يفوز على بيلباو

Google+ Print
فالنسيا يدك أوساسونا برباعية في الليجا.. والأفيس يفوز على بيلباو فالنسيا يدك أوساسونا برباعية في الليجا.. والأفيس يفوز على بيلباو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن فريق فالنسيا من تحقيق الفوز على نظيره أوساسونا، برباعية لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليجا الإسبانية. 

سجل أهدف فالنسيا، كل من إيزكييل جاراي هدفي، وسيموني زازا، ورودريجو مورينو هدفًا، في الدقائق الـ75،70،45،22.

بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد اللاعب ميجيل أولافيدي، في الدقيقة الثانية، من الوقت الإضافي للمباراة. 

بهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده للنقطة 43 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 19 في المركز الأخير. 

شاهد أيضا

وفي الجولة نفسها، فاز فريق ديبورتيفو ألافيس، على فريق أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، على ملعب مينديزوروزا. 

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب تيو هيرنانديز في الدقيقة 53 من عمر المباراة. 

ونجح فريق ألافيس في رفع رصيده للنقطة 51 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بيلباو عند النقطة 62 في المركز السادس بالليجا. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر