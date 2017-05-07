فوز «كروتوني» وتعادل «الفيولا» في «الكالتشيو»

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تعادل فريق ساسولو مع نظيره فيورنتينا، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب مابي، في إطار الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

سجل كييزا هدف التقدم للفيولا في الدقيقة 37 من بداية المباراة، وفي الدقيقة 74 سجل بوليتانو هدف التعادل لأصحاب الارض، قبل أن يضيف ايميلو الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 لفريق ساسولو، وفي الدقيقة الـ94 أدرك بيرنارديسكي هدف التعادل للضيوف.

بهذه النتيجة، يحتل فريق فيورنتينا المركز الـ8 في ترتيب الكالتشيو برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق ساسولو المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.

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وفي نفس الجولة، فاز فريق كروتوني على مضيفه فريق بيسكارا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب أدرياتيكو.

سجل تونيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل فريق كروتوني المركز الـ18 برصيد 28 نقطة، بينما يتذيل فريق بيسكارا ترتيب جدول المسابقه برصيد 14 نقطة.