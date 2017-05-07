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أول بيان لقوات الأمن بشأن سرقة أسلحة “بنادق وطبنجات” من فيلا مدير أمن تكشف فيه عن تفاصيل هامة بالواقعة

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أول بيان لقوات الأمن بشأن سرقة أسلحة “بنادق وطبنجات” من فيلا مدير أمن تكشف فيه عن تفاصيل هامة بالواقعة أول بيان لقوات الأمن بشأن سرقة أسلحة “بنادق وطبنجات” من فيلا مدير أمن تكشف فيه عن تفاصيل هامة بالواقعة

منذ أيام قليلة وفي واقعة هي الأولى من نوعها قام مجموعة من اللصوص بسرقة فيلا مدير أمن دمياط، واكتشف أهالي مدير أمن دمياط السابق اللواء بركات محمد بركات، سرقة الفيلا الخاصة بهم أثناء تلقيهم العزاء، حيث كان أهل مدير أمن دمياط يتلقون واجب العزاء به وذلك عقب وفاته، وذلك بقرية بخاتي بمركز شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية وفور رجوعهم من العزاء تبين أن محتويات الفيلا تم سرقتها، هذا إلى جانب سرقة أسلحة نارية.

وتم سرقة عدد 4 طبنجات، وكذلك بندقية، ومحتويات أخرى جاري حصرها بالكامل، وتم تحرير محضر حينها بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات، واليوم وبعد مرور خمسة أيام على الواقعة تم الكشف عن لغز سرقة فيلا مدير أمن دمياط السابق.

حيث كشفت مباحث المنوفية منذ قليل غموض سرقة فيلا اللواء بركات عقب وفاته بقرية بخاتي بمركز شبين الكوم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقان وهم “محمد. ر. ش”، 21 سنة، عامل، ومتهم في قضايا، وشقيقه و”شاكر. ر. ش”، 21 سنة، سائق توك توك، وتم إلقاء القبض عليهما وذلك بعد بيع الأسلحة بـ15 ألف جنيه، وتم استدعاء الشاري والذ أقر بوجود الأسلحة عند شخص آخر، وتم الحصول عليها والقبض على المتهمين الأربعة.

 

 

 

المصدر : فايف

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