السويس تستعد لرمضان بـ 3 معارض للسلع منخفضة التكاليف

السويس - حسام الدين أحمد:

كلف محافظ السويس اللواء أحمد حامد القيادات التنفيذية في المحافظة بتحديد ثلاثة مواقع مختلفة لإقامة معارض "أهلاً رمضان"، المخصصة للسلع الغذائية منخفضة التكاليف، وذلك في إطار تلبية احتياجات أهالي السويس خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأحد، باللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والأسواق، ومسؤول الشركة العامة للجملة، وممثلي منافذ "أمان" و"بدر" التابعة للشرطة والقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ إلى ضرورة أن تشمل المعارض الثلاثة جميع السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وفاكهة وخضروات بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين مخفضة، ويتم افتتاحها قبل شهر رمضان الكريم لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وطالب بتشكيل لجنة لتنشيط حركة البيع والشراء بأسواق المثلث والباعة الجائلين والسمك في مدينة المستقبل.

وفي السياق، كلف المحافظ الدكتورة عزيزة عثمان مدير الطب البيطري بالتنسيق مع مشروع "تسمين العجول"، لطرح لحوم ودواجن طازجة وبأسعار مخفضة قبل شهر رمضان بالمنافذ العامة والمعارض الثلاث المقررة إقامتها.

كما طالب مسؤول الشركة القابضة للسلع الغذائية بتوفير مواد غذائية بأسعار مخفضة، ووجه مسؤول شركة مطاحن شرق الدلتا بفتح منافذ بيع دقيق لتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.​