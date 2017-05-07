استعدادًا لرمضان.. محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع الأساسية بنادي المنتزه

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، اليوم الأحد، زيارة ميدانية تفقدية لمقر المعرض الدائم للسلع الأساسية والمواد الغذائية، والمواد التموينية بنادي المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيداته على ضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين.

رافق المحافظ، خلال الزيارة، أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ونبيل الغريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ومحمد المنعم، رئيس حي ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتفقد المعرض والاطمئنان على المعروضات من السلع الأساسية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة، إضافة إلى مستلزمات الشهر الكريم والياميش.

جدير بالذكر، أن المعرض يدار بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة، ومديرية الزراعة، والطب البيطري، والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة.