13 سبب لجفاف الفم واللسان.. منها "التوتر والاكتئاب"

كتب - هشام عواض:

يُصاب البعض منا بالجفاف في الفم واللسان دون معرفة السبب وراء ذلك، وربما لا ينتبه للأمر ويعتقد أنه شئيًا عاديًا خلال الصيف.

وبحسب موقع "webmd" الطبي، فإن جفاف الفم هو الشعور بالعطش المتكرر وحدوث تقرحات في الفم وحدوث بحة في الصوت، وربما هذا الجفاف إشارة لشئ خطير على الصحة، فجفاف اللسان من الآثار الجانبية لبعض الأمراض، وله أسباب وهي:

- الأدوية فهناك العديد من الأدوية تسبب جفاف الفم خاصة أدوية الحساسية وضغط الدم ونزلات البرد.

- علاج السرطان الكيميائي والإشعاعي.

- حدوث مشكلة في الأعصاب، قد ينتج الجفاف نتيجة لإصابة في الرأس أو في الرقبة.

- متلازمة شوجرن وهي من أمراض المناعة الذاتيّة، حيث تقوم الغدد الليمفاوية بالهجوم على الغدد اللعابية، مما يتسبب في إلحاق الضرر بها، فلا تنتج اللعاب، ويترافق مع جفاف الفم جفاف العيون.

- مرض السكر.

- التوتر النفسي والاكتئاب.

- مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

- التبغ بأنواعه من تدخين السجار والشيشة وغيرها.

- التهاب الغدة النكافية.

- مرض الإسهال.

- حبّ الشباب.

- مرض فقر الدم.

- السكتة الدماغية.