بالصور || فنانون أعلنوا طلاقهم قبل مرور عام على زواجهم .. بعضهم انفصل بعد 48 ساعة

سمر العشري

يهتم الجمهور عادة بمتابعة زيجات الوسط الفني، وكواليس ارتباطهم وأسباب انفصالهم -إن وقع-، ويثير الأمر الأخير اهتمام الجمهور بصورة أكبر.

ويشهد الوسط الفني العديد من أخبار الانفصال، التي وقعت بعد شهور فقط من إتمام الزواج، ونرصد بعضا منها في السطور التالية..

ياسمين جمال ومعوض إسماعيل

تعد الفنانة ياسمين جمال أحدث المطلقات في الوسط الفني، بعدما أعلنت الجمعة، خبر انفصالها عبر صفحتها على موقع "انستجرام"، ياسمين كانت زوجة الفنان معوض إسماعيل، وتم الطلاق بعد مرور 8 أشهر فقط من الزفاف.

ياسمين كساب

انفصلت الفنانة ياسمين كساب، في مطلع العام الجاري، وذلك على الرغم من قصة زواجها التي كانت تحسد عليها من قبل الكثيرين، بعد أن أشهر زوجها الجراح الروسي آرتيوم كوشرجيان، إسلامه وأطلق على نفسه اسم عمر، وقام بنقل مقر عمله إلى مصر، للزواج من ياسمين، إلا أنهما انفصلا بعد 3 شهور فقط من الزواج.

مدحت صالح وشيرين سيف النصر

تزوج الفنان مدحت صالح الفنانة شيرين سيف النصر، وذلك كان في يونيو 2002، ولكن الزيجة لم تدم سوى 4 شهور فقط، وحينها رفعت الفنانة فيفي عبده، قضية على صالح، مستندة فيها على شيكات حررها لها بدون رصيد، واتهمتها شيرين في ذلك الوقت بأنها سبب التفريق بينهما.

أحمد الفيشاوي ووسام

واستكمالا لقائمة من الزيجات التي تستمر لشهور قليلة قبل أن تنتهي بالطلاق، أنهى الفنان أحمد الفيشاوي ووسام عاطف، زواجهما بعد شهرين فقط من الزواج.

عبلة كامل ومحمود الجندي

فوجئ الجمهور بزواج الفنانة عبلة كامل من الفنان محمود الجندي في عام 2011 ، حيث أقيم حفل الزفاف في أحد فنادق الهرم، وارتدت حينها عبلة كامل فستان أسود، وارتدى الجندي جلباب أبيض، إلا أن الزيجة لم تستمر سوى بضعة أشهر قبل أن يتم الطلاق.

محمد منير وداليا يوسف

رغم عدم زواج الفنان محمد منير طيلة حياته، إلا إن الجميع فوجئ بزواجه من السيدة داليا يوسف، في عام 2014، ولكن الزيجة انتهت سريعا، حيث انفصلا قبل مضي 50 يوما من الزفاف، وحينها صرح منير، أنه اعتاد العيش وحيدا، ولا يستطيع تحمل القيود التي تفرضها الزوجة الشرقية.

إيمان العاصي ونبيل زانوسي

تزوجت الفنانة إيمان العاصي من نبيل زانوسي، وبالرغم من إنها اعتزلت الفن حينها امتثالا لرغبته، إلا إن الطلاق تم بينهما بعد 3 أشهر فقط، حيث حررت والدتها محضر ضد زوج ابنتها، تتهمه فيه بحبسها في إحدى غرف الفيلا التي كانوا يعيشون فيها، لتتنازل عن مستحقاتها، إلا إنه تم الصلح بينهما بعد ذلك في جلسة حضرها الفنان سامي العدل، وذلك في عام 2010.

إيناس النجار ومحمد محفوظ

أما زواج الفنانة إيناس النجار، من رجل الأعمال محمد محفوظ، فلم يستمر سوى شهر واحد، وحينها أدلت إيناس بتصريحات تفيد بأن سبب الطلاق، اختلاف في وجهات النظر، وذلك في 2016.

هند عاكف وفريد عبدالحميد

تزوجت الفنانة هند عاكف، من السيناريست فريد عبدالحميد، عام 2008، إلا إن زواجهما لم يستمر سوى 6 أشهر فقط قبل أن يتم الطلاق، بالرغم من إن خطبتهما استمرت لمدة عام ونصف.

أحمد رمزي ونجوى فؤاد

وعلى طريقة الزواج السريع، تزوج الفنان أحمد رمزي والفنانة نجوى فؤاد، ولكن زواجهما لم يستمر سوى 48 ساعة فقط، حسبما أكدت نجوى في العديد من تصريحاتها الصحفية.

رشدي أباظة وصباح

تزوج الفنان رشدي أباظة، من الفنانة صباح، ولكن زواجهما لم يستمر سوى 9 أشهر فقط، حيث تزوجا يوم 2 مايو من عام 1967، وتم الطلاق في يوم 1 فبراير من عام 1968.

حلمي بكر وسهير رمزي

وقضى الموسيقي حلمي بكر، أربعة أشهر فقط من حياته متزوجا من الفنانة سهير رمزي، قبل أن يتم الطلاق، حيث كان بكر يريد من سهير أن تعتزل الفن، وهو الأمر الذي رفضته، حسبما صرح بكر في العديد من تصريحاته.

حاتم ذوالفقار ونورا

تزوج الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، من الفنانة المعتزلة نورا، بعد أن نشأت بينهما قصة حب أثناء تصوير فيلم "عنتر شايل سيفه"، الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، ولكن زواجهما لم يستمر سوى عدة أيام، حسبما صرح ذوالفقار في إحدى حواراته قبل وفاته.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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