أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق

Google+ Print
بالفيديو- شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق بالفيديو- شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق

مصراوي Masrawy

مهجان-كايرو-بايتس

كتبت- ميرا ماهر

تترك بعض الجروح آثاراً على الجلد، الأمر الذي يثير استياء البعض وقد يُعرضه للإحراج أو الانتقاد من الآخرين خصوصاً إذا كانت تلك الآثار موجودة في مكان ظاهر في الجسم.

هذه الندبات قد تدفع الإنسان للبحث عن وسيلة لإخفائها، كالمكياج وما شابه ذلك، لكنها لا تعد طريقة دائمة وفعالة للتخلص من هذه العلامات.

لذلك يلجأ البعض لطريقة رسم "التاتو" على تلك الجروح، والذي يعتبر حلاً إلى حد ما فعال، حيث أنه يمكن للتاتو تغطية الندبات بشكل تام وبنتيجة فعالة.

 

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

بالفيديو والصور- مئات الكلاب تشارك فى بناء مستشفى خيري بتايلاند

بالفيديو والصور- مئات الكلاب تشارك فى بناء مستشفى خيري بتايلاند

بالفيديو || خناقة فتاة في السيارة مع سائق "كريم" تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

بالفيديو || خناقة فتاة في السيارة مع سائق "كريم" تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

بالفيديو || بطل كمال أجسام : «الدولة بتحاربنا .. وبلدنا ملناش حق فيها»

بالفيديو || بطل كمال أجسام : «الدولة بتحاربنا .. وبلدنا ملناش حق فيها»