بالفيديو- شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق

كتبت- ميرا ماهر

تترك بعض الجروح آثاراً على الجلد، الأمر الذي يثير استياء البعض وقد يُعرضه للإحراج أو الانتقاد من الآخرين خصوصاً إذا كانت تلك الآثار موجودة في مكان ظاهر في الجسم.

هذه الندبات قد تدفع الإنسان للبحث عن وسيلة لإخفائها، كالمكياج وما شابه ذلك، لكنها لا تعد طريقة دائمة وفعالة للتخلص من هذه العلامات.

لذلك يلجأ البعض لطريقة رسم "التاتو" على تلك الجروح، والذي يعتبر حلاً إلى حد ما فعال، حيث أنه يمكن للتاتو تغطية الندبات بشكل تام وبنتيجة فعالة.