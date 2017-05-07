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بالصور || أغلى فوانيس رمضان .. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

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بالصور || أغلى فوانيس رمضان .. بعضها وصل إلى 1800 جنيه بالصور || أغلى فوانيس رمضان .. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

تشهد ســعر فوانيس رمضان هذا العام تباين في الأسعار ما بين أشكالها المختلفة ومواد تصعنيها ما بين النحاس والحديد وغيرهما.

في الوقت الذي ســعر الفوانيس النحاسية والخشبية والخيامية لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي، حيث تراوحت ما بين 20 حتى 120 بحسب حجم الفانوس من 25 سم وحتى المتر.

أما من حيث الفوانيس الفورجيه "الحديد" ذات الطراز الإسلامي، التي تصنع من الحديد وتدخل فيها معادن أخرى، فقد شهدت زِيَــــادَةًُا كبيرًا في الأسعار، ما بين 190 جنيه وصولًا إلى 1800.

ويقدم "مصراوي" خريطة الأسعار وفقًا لأشهر أماكن بيع الفوانيس الحديد والمعدنية في حارة اليهود والموسكي وباب الخلق.

بالصور.. أغلى فوانيس رمضان.. بعضها وصل إلى 1800 جنيه

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المصدر : مصراوى

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