بورسعيد تستضيف احتفالات تأسيس الاتحاد الأفريقي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن استضافتها احتفالية تأسيس الاتحاد الأفريقي يوم 20 مايو المقبل، بحضور ممثلين عن 39 دولة أفريقية أكدت مشاركتها حتى الآن.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن المحافظ اللواء عادل الغضبان شكّل لجنة عليا للإشراف على فعاليات الاحتفالية برئاسة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد الدسوقي، المشرف العام على الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة، واللواء محمد التايب، مستشار المحافظ.

وأكدت المحافظة، أنه من المنتظر تنظيم عروض شعبية لفرق الفنون الشعبية المصرية، وبعض الدول الأفريقية، كما تشارك فرق من بعض المحافظات في هذا المهرجان، إضافة إلى معرض للتصوير والمنتجات، بجانب احتفالية بالمجمع الثقافي يشهدها كبار الزوار وسفراء الدول الأفريقية.