السجن 3 سنوات لطبيبَين وممرضة تسببوا في وفاة طفل أثناء استئصال اللوز بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جُنح أبو كبير في الشرقية، برئاسة المستشار أحمد عسل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، طبيبًا جراحًا وطبيبة تخدير وممرضة بمستشفى أبو كبير العام، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4088 جنح أبو كبير لسنة 2017، بالتسبب في وفاة طفل أثناء عملية استئصال لوز.

كانت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أمرت بإحالة ا لمتهمين "م.ع.الـ" طبيب جراح، و"ج.س.ج"، طبيبة تخدير، و"غ.م.الـ" ممرضة، من مستشفى أبو كبير العام، إلى محكمة الجُنح؛ بتهمة الإهمال المهني الجسيم، والتسبب في وفاة الطفل "محمد جهاد بيومي"، 13 عامًا، أثناء دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية "استئصال اللوز".

وأفاد تقرير الطب الشرعي، بوجود إهمال جسيم نتيجة قيام المُكلفين بإجراء العملية، بنسيان "فوطة" في حَلْق الطفل، تسببت في حدوث مضاعفات له، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الإهمال المهني الجسيم، وأمرت بإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنح.