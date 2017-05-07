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على مدار 60 عامًا - كيف وصل رؤساء فرنسا إلى الحكم؟.. تعرف على نسب التأييد

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على مدار 60 عامًا - كيف وصل رؤساء فرنسا إلى الحكم؟.. تعرف على نسب التأييد على مدار 60 عامًا - كيف وصل رؤساء فرنسا إلى الحكم؟.. تعرف على نسب التأييد

مصراوي Masrawy

القاهرة - (مصراوي):

نشر موقع فرانس 24 رسم بياني يستعرض النسب التي حصل عليها رؤساء فرنسا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوافد فيه الناخبون الفرنسيون على لجان الاقتراع لكي يمنحوا أصواتهم للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن.

وبحسب الرسم البياني، فإن شارل ديجول تولى رئاسة البلاد عام 1958، بعد حصوله على 78.5 بالمئة في اقتراع غير مباشر.

كما فاز ديجول في الانتخابات عام 1965، بعد حصوله على 55.2 بالمئة، فتفوق على منافسه فرانسوا ميتران.

وعام 1969، حصل جورج بومبيدو على 58.2 بالمئة من الأصوات، فتفوق على منافسه آلان بوهار.

وحصل فاليري جيسكار ديستان على 50.8 بالمئة من الأصوات عام 1974، ليهزم بذلك منافسه فرانسوا ميتران.

وفاز جاك شيراك على منافسه ليونيل جوسبان، بعد حصوله على 52.6 بالمئة من الأصوات، عام 1995، ثم هزم شيراك المرشح اليميني المتطرف جان ماري لوبان عام 2002، وحصل على 82.2 بالمئة من الأصوات.

ووصل نيكولا ساركوزي لقصر الإليزيه عام 2007، بعد حصوله على 53.1 بالمئة من الأصوات، فتغلب على منافسه سيجولين روايال، إلا أن فرانسوا أولاند هزمه في انتخابات عام 2012، وحصل على 51.64 بالمئة من الانتخابات.

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مصراوي Masrawy

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