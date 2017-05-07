وزير الكهرباء: مصر ستتفوق على الصين في إنتاج الطاقة عام 2035.. "صور"

الإسكندرية – محمد أحمد ومحمد عامر:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر استطاعت سد العجز في الطاقة خلال 12 شهرًا منذ مايو الماضي وحتى الآن بنسبة 3632 ميجاوات بتكلفة 2.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس إنشاء محطات جديدة والانتهاء من المحطات تحت الإنشاء المتأخرة.

وأضاف "شاكر" في تصريحات على هامش زيارته للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن مصر تسعى بشكل كبير لإنتاج الطاقة، وأن الدولة وضعت خطة لتحقيق نسبة 37% من الطاقة الجديدة والمتجددة، بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أن تلك النسبة من الإنتاج ستجعل مصر تتفوق على الصين التي وضعت خطة زمنية لها في العام ذاته لتصل إلى 20% فقط.

وأشار "شاكر" إلى نجاح قطاع الكهرباء في توقيع بروتوكول مع شركة "سيمنز" الألمانية لإنتاج 4800 ميجا وات والتي من المنتظر الانتهاء منها خلال العام المقبل، مؤكدًا تفعيل البروتوكول جزئيًا حاليًا، مؤكدا أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تساهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتى تتمثل فى توفير الكهرباء وتوفير المياه ، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.

وأوضح "شاكر" أن الحكومة أجرت الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية "لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR" للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التي تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.

وتابع وزير الكهرباء أنه في ضوء نتائج تلك المفاوضات اختيرت دولة روسيا الاتحادية كشريك إستراتيجي للمشاركة في تنفيذ البرنامج النووي المصري، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأنه، بعد اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين في فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية في نوفمبر 2015.

وكان وزير الكهرباء، قد حضر مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وهيئة المحطات النووية.