النمنم وحامد وسعيد في تأبين الكابتن غزالي بالسويس

كتبت- نسمة فرج:

يشهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء أركان أحمد محمد حامد، محافظ السويس، والكاتب صبري سعيد، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، حفل تأبين شاعر المقاومة الكابتن غزالي يوم 10 مايو الجاري في تمام السابعة مساءً، بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والثقافية ورموز المقاومة بالمدينة الباسلة.

ويتضمن برنامج حفل الافتتاح تلاوة آيات من الذكر الحكيم، يليه عرض فيلم وثائقي عن حياة الكابتن غزالي، وفقرة فنية مسرحية من إخراج خالد حسان، يعقبها كلمات التأبين، حيث يلقي نجل الكابتن غزالي كلمة أسرته، بجانب لكلمات محافظ السويس، ووزير الثقافة، وتختتم فعاليات حفل التأبين بتكريم الفقيد والسلام الجمهوري.