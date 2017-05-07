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برلماني يقترح تعديل المادة ٦٩ بقانون الرياضة قبل التصويت النهائي عليه

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برلماني يقترح تعديل المادة ٦٩ بقانون الرياضة قبل التصويت النهائي عليه برلماني يقترح تعديل المادة ٦٩ بقانون الرياضة قبل التصويت النهائي عليه

مصراوي Masrawy

النائب فوزي فتي

كتب- أحمد علي:
تقدم النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلبٍ إلى الدمتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإدراج مقترح على المادة ٦٩ من مشروع قانون الرياضة قبل الموافقة النهائية عليه من قبل البرلمان.

وقال فتي - في طلبه المقدم اليوم الأحد - إن المقترح يهدف إلى تنظيم الأمور المتعلقة بموارد مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بحيث يتم تخصيص موارد مالية كافية للمركز من الخزانة العامة للدولة.

يُذكر أنه من المقرر أن يأخذ مجلس النواب التصويت النهائي على مشروع قانون الرياضة، خلال جلسته العامة اليوم الأحد.

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