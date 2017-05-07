برلماني: النواب سيتداول على المادة 9 من الاستثمار والـ 5 بالعلاوة

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد بدرواي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس المجلس مع الهيئات البرلمانية، بحضور وزير المالية انتهى لإعادة المداولة على المادة 5 من قانون العلاوة، والتي تم حذفها في وقتٍ سابق.

وأكد بدراوي - في تصريحات صحفية للصحفيين البرلمانيين، اليوم الأحد - أنه سيتم إعادة طلب المداولة أيضًا على المادة 9 من قانون الاستثمار بشأن أحقية إصدار اللائحة التنفيذية الخاص بالقانون.