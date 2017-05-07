أخبار عاجلة

أيهما أقوى "أحمد الله أو نحمد الله أو الحمد لله"؟ -
النمنم وحامد وسعيد في تأبين الكابتن غزالي بالسويس -
برلماني يقترح تعديل المادة ٦٩ بقانون الرياضة قبل التصويت النهائي عليه -
برلماني: النواب سيتداول على المادة 9 من الاستثمار والـ 5 بالعلاوة -
شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق -
محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض -
صور| محافظ الشرقية يضبط سيارتين لسيرهما عكس الاتجاه -
رفض مقترح فرج عامر بتخفيض نسبة إعفاء الأندية من الكهرباء -
«النواب» يوافق على قانون الاستثمار الجديد -
سياسي كويتي: «مصر تحتاج إلى دعم أشقائها الخليجيين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض

Google+ Print
محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المحلل الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن تصريحات وزير المالية باحتمالية طرح سندات دولية نهاية مايو الحالي أو بداية يونيو، جاءت نتيجة الأحداث التي يمر بها الاقتصاد الخليجي وتوقف الدعم الخليجي لمصر، موضحًا أن «الفترات الماضية شهدات زيارات لمسئولين مصريين وخليجيين بهدف تأجيل بعض السحوبات من الودائع داخل القطاع المصرفي المصري، إلا أنها باءت بالفشل».

وأضاف النحاس، خلال حواره ببرنامج «السوق»، عبر فضائية «الغد العربي»، أن «هناك وديعة تركية على وشك الاستحقاق، ما دفع مرة أخرى لطرح السندات في الخارج، للحصول على الدعم من الأسواق المالية الدولية بدلًا من تأجيل وتبديل عملية تحصيل تلك السندات من قبل دول الخليج».

وأوضح النحاس أن مصر لا تستطيع حاليًا أن تقترض داخليًا، مع وصول الدين المحلي لرقم كبير وهو 4.3 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الاقتراض من الخارج أسهل لكنه أخطر، ويعرض الدولة المصرية إلى خطورة كبيرة، مؤكدًا أن البدائل هي أن يكون هناك إيرادات فعلية حقيقية داخل الاقتصاد المصري، وهو أمر غير متاح في الفترة الحالية.

شاهد أيضا

تابع أن «المستوردين يمتنعوا حاليًا عن ممارسة أنشطتهم نظرًا لوجود تشبع داخل الأسواق، ما يطرح إمكانية بدء حدوث انخفاض حقيقي في ، خاصةً مع ثبات سعره لمدة ما يقرب من شهرين حول سعر 18 جنيهًا، ما أتاح تكوين بعض الاحتياطيات داخل القطاع المصرفي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الكهرباء: مصر ستتفوق على الصين في إنتاج الطاقة عام 2035.. "صور"

وزير الكهرباء: مصر ستتفوق على الصين في إنتاج الطاقة عام 2035.. "صور"

شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق

شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق

محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض

محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض

سياسي كويتي: «مصر تحتاج إلى دعم أشقائها الخليجيين»

سياسي كويتي: «مصر تحتاج إلى دعم أشقائها الخليجيين»