محلل اقتصادي: الاقتراض سهل لكنه خطر.. وسعر الدولار سينخفض

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قال المحلل الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن تصريحات وزير المالية باحتمالية طرح سندات دولية نهاية مايو الحالي أو بداية يونيو، جاءت نتيجة الأحداث التي يمر بها الاقتصاد الخليجي وتوقف الدعم الخليجي لمصر، موضحًا أن «الفترات الماضية شهدات زيارات لمسئولين مصريين وخليجيين بهدف تأجيل بعض السحوبات من الودائع داخل القطاع المصرفي المصري، إلا أنها باءت بالفشل».

وأضاف النحاس، خلال حواره ببرنامج «السوق»، عبر فضائية «الغد العربي»، أن «هناك وديعة تركية على وشك الاستحقاق، ما دفع مصر مرة أخرى لطرح السندات في الخارج، للحصول على الدعم من الأسواق المالية الدولية بدلًا من تأجيل وتبديل عملية تحصيل تلك السندات من قبل دول الخليج».

وأوضح النحاس أن مصر لا تستطيع حاليًا أن تقترض داخليًا، مع وصول الدين المحلي لرقم كبير وهو 4.3 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الاقتراض من الخارج أسهل لكنه أخطر، ويعرض الدولة المصرية إلى خطورة كبيرة، مؤكدًا أن البدائل هي أن يكون هناك إيرادات فعلية حقيقية داخل الاقتصاد المصري، وهو أمر غير متاح في الفترة الحالية.

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تابع أن «المستوردين يمتنعوا حاليًا عن ممارسة أنشطتهم نظرًا لوجود تشبع داخل الأسواق، ما يطرح إمكانية بدء حدوث انخفاض حقيقي في سعر الدولار، خاصةً مع ثبات سعره لمدة ما يقرب من شهرين حول سعر 18 جنيهًا، ما أتاح تكوين بعض الاحتياطيات داخل القطاع المصرفي».