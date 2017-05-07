رفض مقترح فرج عامر بتخفيض نسبة إعفاء الأندية من الكهرباء

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا بسبب المادة 9 من قانون الرياضة المتعلقة بالإعفاء من رسوم الكهرباء والغاز والمياه.

وقال وزير الشباب، خالد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن كل مراكز الشباب الآن بداخلها مراكز تجارية، ولا يمكن أن تستغل ذلك الإعفاء ويجب الفصل بين النشاط الرياضي والنشاط التجاري.

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ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة مقترح النائب فرج عامر مقرر اللجنة بتخفيض نسبة الإعفاء من رسوم الكهرباء من 75% إلى 50% .

ووجه الأعضاء الشكر لرئيس البرلمان على إعادة التوصية على المادة 9 مرتين، حيث أعلن رئيس المجلس على تخفيض نسبة الإعفاء إلى 50 % ثم عاد مرة أخرى للتوصيت عليها لتصبح 75% كما جاء في القانون.