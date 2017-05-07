سياسي كويتي: «مصر تحتاج إلى دعم أشقائها الخليجيين»

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رحب المحلل السياسي الكويتي، الدكتور مبارك البغيلي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، موضحًا أن ما يربط البلدين يُعد أكبر بكثير من المصالح والملفات المشتركة، وأكد أن «الرابط هو الدماء المشتركة التي سالت في حربي 67 و73، وفي نزول القوات المصرية بالكويت في أول تهديد عراقي عام 1961، ومشاركتها في تحرير الكويت عام 1991».

أضاف البغيلي، خلال حوار عبر فضائية «الغد العربي»، أن زيارة الرئيس السيسي لعدة بلدان خليجية تسبق الزيارة التي سيُجريها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن «السيسي يسعى للتنسيق مع دول الخليج حول تلك الزيارة»، ولفت إلى أن الزيارة تناقش عدة ملفات تُهم الجانبين وأولها الملف الاقتصادي، متابعًا أن مصر بحاجة إلى دعم أشقاءها الخليجيين، والكويت تحديدًا والتي لم تتدخر جهدًا لدعم الاقتصاد المصري.

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أوضح البغيلي أن الزيارة ستبحث تطوير الملف الاقتصادي، معربًا عن اعتقاده بأن الزيارة ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات بين الطرفين لدعم الاقتصاد المصري وتنشيط الاقتصاد الكويتي، مشددًا على أهميتهما لدول المنطقة، كما ستتناول الزيارة الملف الاقليمي، مؤكدًا أن مصر هي الشقيقة الكبرى لدول الخليج.