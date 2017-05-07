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البرلمان يوافق على قانون الرياضة الجديد

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البرلمان يوافق على قانون الرياضة الجديد البرلمان يوافق على قانون الرياضة الجديد

التحرير

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وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من ، بالإجماع.

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، أن مشروع القانون تم مراجعته من مجلس الدولة، وهو من القوانين المنظمة للحقوق والحريات، ولذلك يكون القانون مكملا للدستور والموافقة عليه تكون بثلثى المجلس.

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وطالب عبد العال من النواب خارج القاعة الدخول، لافتا إلى أن العدد فى القاعة كما أبلغه الأمين العام 471، وتابع قائلا: أرجو من النواب غير الموافقين نهائيا على القانون أن يقفوا، ثم طلب من الموافقين على القانون بالوقوف.

وأعلن عبد العال أن الأغلبية اللازمة توافرت للموافقة على القانون وهى ثلثا عدد أعضاء المجلس، وأضاف أن الموافقة على مشروع القانون كانت بالإجماع، وهو ثانى قانون يتم الموافقة عليه بالإجماع، حيث كان القانون الأول هو بناء الكنائس.

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التحرير

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