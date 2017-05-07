رضوان يطالب بإسناد أعمال مستشفى «دار السلام» للقوات المسلحة

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تقدم النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة دار السلام، في محافظة سوهاج، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بمذكرة للعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم جاهزية مستشفى «دار السلام المركزي»، والتي تخضع لعملية الإحلال والتجديد منذ عام 2014.

وأوضح رضوان، أن المستشفى سالفة الذكر، تم إسناد أعمال إحلالها وتجديدها لصالح شركة "عبيد جروب" للإنشاءات والتجارة شركة مساهمة مصرية، مشيرًا إلى أن الشركة لم تنجز ما يتناسب مع المدة الزمنية للانتهاء من إنجاز كافة الأعمال المكلفة بها.

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وأضاف نائب المصريين الأحرار، أنه تم سحب أعمال الإحلال والتجديد من الشركة المنفذة منذ عام 2016، مطالبًا رئيس الوزراء، بإسناد الأعمال، وبشكل عاجل بالأمر المباشر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأن وضع الخدمات الصحية في الدائرة لا يحتمل.